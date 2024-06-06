Пушкин был блондином. И другие шокирующие факты о великом поэте в день его рождения

Все бы ничего, но именно этот факт может быть чем-то большим, чем причудой человека творческого. Знали ли вы, что в 1821 году Пушкина приняли в масонскую ложу? Членов этого общества можно было отличить как раз по наличию длинного ногтя на одном из пальцев. В день его похорон друг поэта Петр Вяземский согласно масонской традиции положил в гроб перчатку в знак признания Пушкина своим братом по ложе.