Пушкин был блондином. И другие шокирующие факты о великом поэте в день его рождения

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Сегодня, 6 июня, Александру Сергеевичу Пушкину исполнилось бы 225 лет. В честь дня рождения поэта редакция Properm.ru решила поделиться с читателями малоизвестными фактами о нем.
Наверняка для всех наиболее привычный образ поэта ассоциируется со смуглой кожей и темными волосами. При этом большинство его современников описывают Пушкина несколько иначе. К примеру его сослуживец, Михаил Юзефович, описывал его так: «Он вовсе не был смугл, ни черноволос, как уверяют некоторые, а вполне был белокож, с вьющимися волосами каштанового цвета».
Совсем блондином будущий писатель был в раннем возрасте, как и его мать. К слову Надежда Пушкина была внучкой Абрама Ганнибала, имевшего корни из Африки.
Учебное заведение было основано по указу императора Александра I, название лицея было дано государственным секретарем Российской империи Михаилом Сперанским. С последним дядя поэта Василий Львович Пушкин был очень хорошо знаком. Именно он постарался за своего племянника, в результате чего Александр Сергеевич оказался в числе 30 поступивших.
Несмотря на удачный старт, успеваемость у юного лицеиста была так себе. В ведомостях можно обнаружить следующие заметки про Пушкина: «слабого прилежания», «не прилежен», в арифметике — «ленив», в рисовании — «медленные успехи».
Кстати за любовь к французскому поэту дали в Царскосельском лицее прозвище «француз».
Александру Сергееву при жизни ни разу не удалось посетить ни Пермь, ни Пермскую губернию. Однако в 1833 году он был в поездке по городам Поволжья и Южного Урала с целью сбора информации о Пугачевском восстании, путь проходил южнее столицы Прикамья.
В сюжете его повести нет описания осады и взятия Осы, поэтому перед нем не возникла необходимость посетить Пермь. Несмотря на это, творчество поэта на века запало в сердца пермяков. Не раз на пермских сценах ставились спектакли по его произведениями.
Александра Сергеевича одолевала одна странная фобия. Он боялся сломать длинный ноготь на мизинце, на фоне чего часто носил золотой наперсток. В произведении «Воспоминания» Авдотья Панаева рассказывала, что когда поэт спал, он прятал мизинец левой руки специальный чехольчик, чтобы не повредить его.
Все бы ничего, но именно этот факт может быть чем-то большим, чем причудой человека творческого. Знали ли вы, что в 1821 году Пушкина приняли в масонскую ложу? Членов этого общества можно было отличить как раз по наличию длинного ногтя на одном из пальцев. В день его похорон друг поэта Петр Вяземский согласно масонской традиции положил в гроб перчатку в знак признания Пушкина своим братом по ложе.
Весной 1820 года Александру Сергеевичу пришлось держать ответ по поводу его стихотворений, критикующих власть. По мнению чиновников, такие выходки неприемлемы, поэтому было решено отправить поэта в ссылку.
Было известно о недовольном отношении Пушкина к самой командировке, его отправили исследовать саранчу в южных степях Новороссии. Целью службы поэта было дать ему шанс отличиться по службе. Писатель воспринял поручение как возможность надсмеяться над генерал-губернатором Новороссийского края графа Михаилом Воронцовым и написать шуточный рапорт о саранче вместо документа.
Саранча летела, летела. И села.
Сидела, сидела — все съела. И вновь улетела.
Однажды Пушкин явился в кабинет высокопоставленного чиновника. В встрече последний был едва готов. Встретил Пушкин он, в общем-то, на диване. Когда Александр Сергеевич собирался выходить, чиновник приказал ему придумать стихотворение экспромтом.
Ответ Пушкина был прост, но гениален: «Дети на полу — умный на диване». Лишь прочитав выражение несколько раз, мужчина пришел в ярость от осознания неоднозначного смысла предложения. Прочитать его следовало так «Детина полуумный на диване».
Известно, что поэт переписывался с императором Николаем I. По этикету того времени, в письмах к императору на родном языке следовало восхищаться правителем. Для того, чтобы этого не делать, Пушкин обращался к нему на французском языке.
«Сказка о попе и о его работнике Балде» вышла только после смерти поэта. И в первой публикации попа заменили на купца Кузьму Остолопа. Из-за этого пришлось переработать весь текст произведения. «Попадья» стала «хозяйкой», «поповна» — «дочкой», а «попенок» — «сынком».
Поскольку Пушкин был частым участником дуэлей, ему нужно было постоянно тренировать свою меткость. В этих целях он использовал трость, вес которой составляла несколько килограммов. Кроме того, писатель был любителем бокса. Он стал первый в России, кто начал выписывать книги по боксу из Англии.