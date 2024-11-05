Сабрина Сафина

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Тыквенный пирог и пирожки из «Гарри Поттера». Топ-5 рецептов из тыквы на Хэллоуин
31 октября, 05:49
Спецпроект
«Мы сами вас боимся». Как живут пермские цыгане, которых власти вынуждают кочевать
В Челябинске на прошлой неделе прошел цыганский погром. Как живут ромы в Перми?
В Перми управляющая компания игнорирует требование об уборке придомовой территории
18 октября, 11:25
Почему уссурийский полиграф с таким аппетитом ест пермские леса? Отвечаем
16 октября, 05:46
«Пар на всю улицу». Пермячка рассказала о потопе на улице Звонарева
14 октября, 16:54
Сентябрь
В пермском вузе раскрыли, из-за чего в России может возникнуть нехватка автозапчастей
22 сентября, 12:30
Стало известно, когда в Прикамье вновь потеплеет до +20°С
19 сентября, 04:54
Метеоролог раскрыл, когда в Пермском крае выпадет первый снег
16 сентября, 13:59
Этой осенью «бабье лето» в Прикамье будет одним из самых длинных за десятилетия
10 сентября, 11:04
Фото. Купить дом царских времен в Ординском районе можно за 600 тысяч рублей
10 сентября, 06:53
Пермский метеоролог рассказал, когда в регион придет «бабье лето»
6 сентября дневной температурный фон в Прикамье может подняться до +20°C.
6 сентября, 04:35
Начинаем копить на картошку и шоколад. Что подорожает в Перми уже этой осенью?
2 сентября, 06:59
Август
«Мир более хрупкий, чем может показаться». Пермские эксперты — о будущем Telegram
30 августа, 12:22
В России на 23% возросла стоимость проезда в плацкарте. Почему?
8 августа, 10:49
Что ожидает рынок жилья после повышения ключевой ставки? Отвечает пермский эксперт
8 августа, 09:13
Июль
Синоптик раскрыл, когда в Прикамье потеплеет до +23ºС
29 июля, 07:36
Жители многоэтажки в Перми ведут ожесточенную борьбу с фруктовым киоском
24 июля, 08:29
В Прикамье жители Совы останутся пока без нормальной дороги до деревни
21 июля, 14:10
В Минприроды Пермского края назвали причину появления опасных испанских червей
17 июля, 10:25
Пермякам рассказали про спрос на каркасные дома
16 июля, 10:42

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