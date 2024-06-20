Незначительный ущерб. Пермская чиновница не признает вины в покупке фальшивых СИЗов

По мнению защиты, вина Баровой не доказана, а все свои действия она совершила в соответствии с действующим законодательствам и нормативными актами Минздрава. Как прозвучало в речи Салахиева, Минздрав не обеспечил ее необходимым инструментарием, в том числе и нормативной базой для приемки товаров по контрактам в условиях пандемии коронавируса. «Барова не знала своих обязанностей и не была ознакомлена работодателем с уставом ФХУ при трудоустройстве. Барова понятия не имела об этом контракте, пока не получила по нему счета на оплату в декабре 2021 года», — заявил защитник.