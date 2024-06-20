Незначительный ущерб. Пермская чиновница не признает вины в покупке фальшивых СИЗов

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Судья Ленинского районного суда Наталья Полтавченко удалилась в совещательную комнату для вынесения решения по уголовному делу по уголовному делу о покупке масштабной партии контрафактных медицинских халатов, противочумных костюмов и шапочек «Шарлотта». Оно будет оглашено 10 июля.
Ранее в прениях сторон гособвинитель Ольга Барбалат попросила признать действующего директора ФХУ Минздрава Марину Барову виновной и приговорить ее к 7,5 годам колонии общего режима с лишением права занимать должности на госслужбе сроком на три года. Также прокурор попросила в счет погашения нанесенного региональному бюджету ущерба конфисковать арестованное у Баровой имущество.
Следствие вменяет ей два эпизода оплаты челябинскому «МедЛайту» из бюджета фальсифицированных средств индивидуальной защиты для медиков. Это 2,3 млн рублей за шапочки «Шарлотта» по одному контракту, и 71 млн рублей за халаты и медицинские костюмы по второму контракту с тем же поставщиком.
Средства из резервного фонда Пермского края на пополнение запасов СИЗ были выделены еще в 2020 году. Договоры с единственным поставщиком, ООО «Медлайт» были заключены в ноябре 2020 года. Барова возглавила ФХУ в начале декабря 2020 года. В начале января в ФХУ и Минздрав Региона от главного врача ГКБ №2 им. Ф. Х. Граля поступила информация о том, что «МедЛайт» поставил продукцию ненадлежащего качества. От руководства министерства поступило распоряжение в ФХУ — разобраться в ситуации, но оно осталось без внимания. Ситуация получила развитие, только когда поставкой крупной партии СИЗов заинтересовались в УФСБ и Росздравнадзоре.
По сути, превышение Мариной Баровой полномочий, следствие и гособвинение видят в том, что зная о проблемах с качеством поставленной продукции, она подписала акты приемки и счета-фактуры на оплату поставленной «МедЛайтом» продукции. Это, по мнению гособвинения, не только привело к нанесенному бюджету Пермского края значительному ущербу, но и к нарушениям прав медиков на безопасную работу в условиях пандемии COVID-19 и нарушению прав пациентов на качественную медицинскую помощь.
Марина Барова и ее адвокаты заявляют, что чиновница не виновна в том, что оплатила из бюджета Пермского края 73 млн рублей. Как заявила сама директор ФХУ, проведенные ведомственные проверки Минздрава не выявили в ее действиях при работе с контрактами на поставку медицинских шапочек и халатов нарушений.
Свою речь в прениях адвокат Ильдар Салахиев начал с того, что поблагодарил за высокую культуру ведения судебного спора гособвинителя Ольгу Барбалат и за безупречную работу в процессе судью Наталью Полтавченко. После этого он высказал несколько претензий своим бывшим коллегам: «Хорошего не скажешь о предварительном следствии и о впопыхах состряпанном обвинении».
По мнению защиты, вина Баровой не доказана, а все свои действия она совершила в соответствии с действующим законодательствам и нормативными актами Минздрава. Как прозвучало в речи Салахиева, Минздрав не обеспечил ее необходимым инструментарием, в том числе и нормативной базой для приемки товаров по контрактам в условиях пандемии коронавируса. «Барова не знала своих обязанностей и не была ознакомлена работодателем с уставом ФХУ при трудоустройстве. Барова понятия не имела об этом контракте, пока не получила по нему счета на оплату в декабре 2021 года», — заявил защитник.
Также защита и обвиняемая ссылались на то, что до этого было заключено 25 подобных «ковидных» госконтрактов, но ни один из них не стал причиной расследования и судебного разбирательства. Известно, что Барова является фигурантом еще одного аналогичного уголовного дела, связанного с поставкой тем же «МедЛайтом» контрафактных респираторов. Статус этого расследования на данный момент журналисту Properm.ru выяснить не удалось, в суд дело не было направлено.
По версии защиты, вся ответственность за качество поставленной продукции по контракту возложена на поставщика, то есть руководителя «МедЛайта» Станислава Чалкова и изготовителей контрафакта Демокрита Манелова и Утрибека Мамажонова. Они уже получили приговоры и отбывают наказание за изготовление и продажу контрафактной продукции.
Кроме того, адвокаты высказали сомнения в качестве проведенных экспертиз качества поставленной продукции, поскольку исследования проводились не в рамках уголовного дела. В данном процессе защита заявляла ходатайство о назначении судебной экспертизы, но суд им в этом дважды отказал. Под сомнение ставились компетенции экспертов и выполнение формальных требований к исследованиям.
Барова в своем выступлении заявила об «аморфности» статьи Уголовного кодекса о превышении служебных полномочий, которая в принципе может быть применена к любому чиновнику за любое его действие. И напомнила, что законодатель ограничивает ее применение степенью вреда. По мнению обвиняемой, «общественно-опасные последствия от ее деяний не наступили».
Ее защитник Ильдар Салахиев и вовсе назвал нанесенный действиями Марины Баровой (оплатой счетов на 73 млн рублей) не таким и значительным на фоне расходов региона на нужды системы здравоохранения.
По мнению обвиняемой и ее защиты, речь здесь должна идти не об уголовном преступлении, а о гражданско-правовых отношениях. В свое оправдание Барова напомнила, что от ее имени ФХУ в 2022 году направляло письма в «МедЛайт» и вело с поставщиком претензионную работу. А когда это не привело к успеху, то управление в 2023 году вышло с исками к подрядчику, которые были полностью удовлетворены — «МедЛайт» (находящийся сегодня в процедуре банкротства) должен погасить ущерб.
В июле прошлого года по делу о контрафактных СИХах для медиков Ленинский районный суд Перми вынес приговор предпринимателям из Казани Уткирбеку Мамажонову и Демокриту Манелову, а также бизнесмену из Челябинска Станиславу Чалкову. Они признаны виновным по статьям фальсификация (ч.2 п.а ст. 238.1 УК РФ) и мошенничество группой лиц в особо крупном размере (ст.159 ч.4 УК РФ). Чалкову назначено семь лет лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в 500 тыс. рублей и лишение права заниматься деятельностью, связанной с производством и реализацией медицинских изделий сроком на три года. Аналогичное наказание назначено Уткирбеку Мамажонову. Демокриту Манелову вынесен приговор в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф 400 тыс. рублей.
Чалков являлся бенефициаром компании «МедЛайт». Это предприятие по нескольким контрактам было поставщиком спецодежды и респираторов для медиков, общая уплаченная компании сумма составила 434,5 млн рублей. По контракту от предприятий «Бета» и «МегаПолисМ» в Прикамье поступило 700 тыс. медицинских халатов и 679,9 тыс. комплектов защитной одежды. Во всех изделиях проверка Росздравназдора выявила признаки фальсификации.