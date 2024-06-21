Зевота и шаровая молния. Семь загадок, над которыми ученые бьются до сих пор

Точные причины этого феномена остаются неизвестными для науки до сих пор. Одним из наиболее убедительных объяснений является идея, что зевота имеет отношение к регуляции температуры мозга. Эту теорию поддерживают эксперименты на людях и животных. В дополнение к этому, зевание связывают с попыткой организма оживиться, поскольку человек, скорее всего, начнет зевать, когда ему скучно или монотонно, например, во время вождения автомобиля или на лекции. Люди реже зевают, когда они занимаются чем-то активным, отмечает Ольга Юрьева, кандидат психологических наук и доцент кафедры социологии и политологии ПНИПУ.