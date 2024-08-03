Какие лекарственные травы можно собрать самому? Рассказали в Пермском Политехе

Донник лекарственный растет в европейской части, на Кавказе и в Сибири, и встречается на лугах, пастбищах, вдоль дорог, в зарослях и на обрабатываемых землях. Его состав включает кумарин, который способствует улучшению кровообращения и предотвращает образование тромбов. Этот растительный источник также богат витаминами группы В и аскорбиновой кислотой. Донник лекарственный применяется как средство для снятия нервного напряжения, лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы и борьбы с воспалительными процессами.