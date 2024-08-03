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Published Сегодня, 07:00

Modified Сегодня, 10:08

Updated Сегодня, 10:08

Какие лекарственные травы можно собрать самому? Рассказали в Пермском Политехе

Какие лекарственные травы можно собрать самому? Рассказали в Пермском Политехе

3 августа 2024, 07:00
Фото: 1MI
Топ-8 самых полезных и распространенных целебных трав.

В летний период травы насыщаются ценными веществами, предлагая богатый набор лекарственных растений, доступных как в лесной глуши, так и на частных участках. Эти растения собираются для использования в медицинских целях уже на протяжении многих столетий.

Подготовка к осеннему сезону, известному простудами и вирусными заболеваниями, включает в себя пополнение запасов целебных трав, способствующих укреплению иммунитета. Никита Кифель, ассистент кафедры химических технологий ПНИПУ, рассказывает об особенностях полезных трав, их целебных свойствах, способах лечения, а также предостерегает от подделок и объясняет важность правильной сушки трав.

Василек синий

Василек синийВасилек синий
Василек синий
Фото: ПНИПУ

Встречается в сельских угодьях и на полях. Василек синий является ценным растением благодаря своим лекарственным свойствам. Его цветки содержат антоцианы, которые обладают противовоспалительным действием, дубильные вещества, являющиеся отличными антиоксидантами, а также эфирные масла, способствующие укреплению иммунитета и стимуляции работы внутренних органов. Растение также используется как мочегонное средство при отеках у людей с сердечными заболеваниями.

Тысячелистник обыкновенный

Тысячелистник обыкновенныйТысячелистник обыкновенный
Тысячелистник обыкновенный
Фото: ПНИПУ

Произрастает тысячелистник в лесных массивах, лесных полосах, у дорог и на загородных участках. Верхушки этого растения, очищенные от листвы, являются полезными. Они содержат эфирные масла, витамин К, улучшающий свертываемость крови, тритерпеновые спирты для профилактики рака и антисептик бетоницин. Тысячелистник обыкновенный используется как средство для остановки кровотечений в форме жидкого экстракта, а также для улучшения работы желудочно-кишечного тракта.

Душица обыкновенная

Душица обыкновеннаяДушица обыкновенная
Душица обыкновенная
Фото: ПНИПУ

Душица обыкновенная, встречается в умеренно сухих лесах, на опушках, склонах оврагов и суходольных лугах. Цветки душицы собирают в середине августа, они содержат эфирные масла и тимол, обладающий противовоспалительным и болеутоляющим действием. При измельчении этого растения его можно использовать для эффективного отхаркивающего действия.

Горец змеиный, или змеевик большой

Горец змеиныйГорец змеиный
Горец змеиный
Фото: ПНИПУ

Растение произрастает вдоль берегов рек, прудов и на травянистых болотах. Ценными частями этого растения являются его корневища, содержащие фенольные кислоты, катехины, хлорогеновую, эллаговую и пара-Кумаровую кислоты. Все эти вещества обеспечивают наличие в змеевике антиоксидантных, противовоспалительных и кровоостанавливающих свойств.

Златоцвет (или бессмертник) песчаный

Бессмертник песчаныйБессмертник песчаный
Бессмертник песчаный
Фото: ПНИПУ

Цветки бессмертника песчаного, обычно встречающегося в степях, содержат множество полезных веществ, таких как эфирное масло, флавоноиды, каротиноиды, смолы, фитохинолоны, органические кислоты, полисахариды, а также макро- и микроэлементы и другие биологически активные компоненты. Именно благодаря этому разнообразию веществ бессмертник песчаный широко используется в качестве средства для улучшения работы желчного пузыря и как противовоспалительное средство.

Солодка голая

Солодка голая встречается преимущественно в теплых и умеренных климатических зонах. Она произрастает на открытых участках, в степях, на склонах холмов и около водоемов. Основным активным компонентом корня солодки является глицирризиновая кислота, которая обладает противовоспалительными и противоаллергическими свойствами.

Солодка голаяСолодка голая
Солодка голая
Фото: ПНИПУ

В составе этого растения также присутствуют флавоноиды, танины, сапонины, эфирные масла, витамины группы B, а также кальций, магний и калий. Благодаря своим ценным компонентам, солодка нашла применение в народной медицине и фармацевтике для лечения заболеваний дыхательной системы, пищеварительных расстройств, снижения аллергических реакций и борьбы с воспалительными процессами.

Донник лекарственный

Донник лекарственныйДонник лекарственный
Донник лекарственный
Фото: ПНИПУ

Донник лекарственный растет в европейской части, на Кавказе и в Сибири, и встречается на лугах, пастбищах, вдоль дорог, в зарослях и на обрабатываемых землях. Его состав включает кумарин, который способствует улучшению кровообращения и предотвращает образование тромбов. Этот растительный источник также богат витаминами группы В и аскорбиновой кислотой. Донник лекарственный применяется как средство для снятия нервного напряжения, лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы и борьбы с воспалительными процессами.

Вахта трехлистная, или трилистник водяной

Вахта трехлистная, известная также как трилистник водяной, часто обитает на болотах и в береговых зонах озер, рек и ручьев, предпочитая стоячие или медленно текущие водоемы. Это растение распространено в различных регионах России, включая европейскую часть, Север, Сибирь и Дальний Восток.

Фото: ПНИПУ

В составе стебля вахты трехлистной содержится множество полезных элементов, таких как йод, органические и жирные кислоты, флавоноиды, алкалоиды, холин, и другие. Биологически-активные добавки, основанные на этом растении, обладают желчегонным, жаропонижающим и антисептическим свойствами.

Следует осмотрительно использовать настои из смесей лекарственных трав, поскольку их употребление должно быть обоснованным. Принимать их без необходимости может привести к нежелательным результатам. Подобно лекарственным препаратам, которые назначает врач, многие травы имеют свои противопоказания и могут вызывать побочные эффекты при неправильном применении. Поэтому рекомендуется сначала проконсультироваться с медицинским специалистом.

Как правильно собирать лекарственные травы без вреда для здоровья

Первое правило при сборе лекарственных трав — тщательно изучить их внешний вид, описание и фотографии, чтобы узнать их особенности. Важно обращать внимание на размер, отсутствие дефектов, форму и цвет растений. Если есть хоть малейшие сомнения, лучше не собирать это растение.

При сборе следует также держать разные виды трав отдельно друг от друга и хранить их отдельно. Обычно нет необходимости выдирать растения с корнями, если основная польза не именно в корневой части.

Какие дикие растения представляют опасность?

  • Ландыш майский произрастает в различных типах лесов — лиственных, сосновых и смешанных, а также на полянах и опушках. Этот растительный вид содержит опасные конваллотоксины, которые могут оказывать раздражающее воздействие на слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта и почки.
Ландыш майскийЛандыш майский
Ландыш майский
Фото: ПНИПУ
  • Вороний глаз четырехлистный чаще встречается в тенистых и умеренных лесах. Его химический состав включает сильно действующие гликозиды, например, паридин, что способно вызвать тошноту, расширение зрачков и головокружение.
Вороний глаз четырехлистныйВороний глаз четырехлистный
Вороний глаз четырехлистный
Фото: ПНИПУ
  • Волчье лыко, растущее в поймах лесов, у ручьев и на лесных опушках, содержит дитерпеноиды, такие как дафнетоксин и мезерин, а также кумарины, включая дафнин. Этот вид растения может вызывать местное раздражение кожи и слизистых и усиливать кровоточивость.
Волчье лыкоВолчье лыко
Волчье лыко
Фото: ПНИПУ
  • Воронец колосистый встречается в европейской части России и Западной Сибири. Его химический состав богат алкалоидами и сапонинами, и при контакте с ним возможны повреждения кожи и слизистых, симптомы напоминают аллергические реакции.
Воронец колосистыйВоронец колосистый
Воронец колосистый
Фото: ПНИПУ

Относятся к токсичным лесным растениям, содержащим алкалоиды и гликозиды: хохлатки, будра, чистотел, примулы, марьянники, норичник шишковатый, наперстянка. Эти растения произрастают в лесостепи, на опушках лесов и местах вырубки. Среди ядовитых растений сфагновых болот можно выделить багульник и белокрыльник болотный, росянку круглолистную, частуху подорожниковую.

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