Для чего же нужны поцелуи? Отвечают эксперты Пермского Политеха

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Сегодня, 6 июля, Всемирный день поцелуев. Придумали этот праздник еще 100 с лишним лет назад в Англии. С идеей его создания выступил, как бы странно ни звучало, дантист. По его мнению, если люди будут целоваться чаще, то и за полостью рта станут следить лучше. В результате, праздник прижился и распространился на другие страны. На сегодняшний день, его отмечают в 60 странах. Эксперты Пермского Политеха рассказали, зачем же люди целуются, как это влияет на отношения и какие заболевания передаются через поцелуй.
По словам старшего преподавателя кафедры социологии и политологии ПНИПУ Юлии Неверовой, однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако, известно, что механизмы поцелуев имеют корни в эволюции и общественных нормах. Поцелуи наблюдаются у высших приматов, что свидетельствует о значении данного жеста в эмоциональных проявлениях. Согласно исследованию американского физиолога Говарда Гэллапа, человек принимает решение о возможном продолжении отношений на основе того, как человек целуется. Так, поцелуи играют важную роль как стратегия ухаживания, а Гэллап назвал этот явление «поцелуем смерти» или «решающим поцелуем».
Когда люди целуются, в организме происходит активация множества нервных окончаний, активирующих дофаминовую и окситациновую системы головного мозга. Так, во время поцелуя начинают вырабатываться гормоны, ответственных за степень нашей привязанности к другому человеку.
Поэтому принято считать, что поцелуи укрепляют отношения. Чем больше нравится человек, тем больше гормонов выделяется в нашем организме. Доктор медицинских наук, профессор кафедры охраны окружающей среды ПНИПУ Олег Долгих отметил, при поцелуе образуются такие гормоны, как тестостерон, эстрадиол, дофамин, окситоцин и эндорфин. Тестостерон влияет на степень влечения в обоих полов, стимулирует поиск партнера и придает уверенность в себе.
Функция эстрадиола в поддержке либидо при максимальной концентрации. Действие дофамина сравнимо с действием энергетика, он заряжает нас силами для достижения целей. Окситоцин отвечает за привязанность, ощущение безопасности, начинает вырабатываться при физическом контакте — при поцелуях и объятиях. Гормоны радости — эндорфины — вырабатываются во время поцелуев и имеют сильный наркотический эффект.
Специфика взаимодействия в паре определяется не только поцелуями, и поэтому отношения могут продолжаться и без них. Однако уровень так называемые «приятности» в отношениях между партнерами могут несколько уменьшиться. Важно поддерживать взаимную влюбленность, доброжелательность, уважение и поддержку. Часто в этом помогают сочувствие, умение общаться с партнером и выражение симпатии через комплименты, похвалы, объятия и другие проявления. Регулярное практикование этих аспектов имеет решающее значение.
Сущность поцелуя раскрывает не только эмоциональные или близкие связи, но и носит глубокие символические значения в различных сферах. Например, в историческом контексте поцелуй мог олицетворять послушание и подчинение, как это проявлялось в католической традиции в Средние века, когда почитание Папы Римского выражалось через поцелуи его руки с перстнем.
Этот жест символизировал уважение и верность понтифику. Кроме того, в различных общественных контекстах исторические фигуры могли использовать поцелуй как средство выражения поддержки или милосердия. Например, поцелуй в лоб от правителя означал поддержку и благосклонность.
— Прежде всего, речь о заболеваниях, которые передаются воздушно-капельным путем, возбудителями которых являются вирусы: ОРВИ (грипп, коронавирусная инфекция и др.), корь, паротит и т. д. Помимо этого, высока вероятность передачи герпетических заболеваний, например, мононуклеоза, цитомегаловирусной инфекции, и гепатита А. Реже возможно заражение вирусом папилломы человека, но такая вероятность есть. Считается, что ВИЧ-инфекция, гепатиты В и С через поцелуй не передаются, — рассказала Лариса Нестерова, кандидат биологических наук, доцент кафедры химии и биотехнологии ПНИПУ .
Поцелуй — это потенциальный источник бактерий, ответственных за возникновение кариеса и гастрита. При ослабленном иммунитете вероятность заболеваний возрастает. В случае наличия язв в ротовой полости, считается возможным заразиться сифилисом через поцелуй.
Статистика указывает на увеличение риска инфекций, передающихся через слюну, при увеличении числа контактов. Однако, достаточно всего одного контакта с больным человеком для вероятного заражения, что не характерно для поцелуев с множеством здоровых людей. Прежде всего стоит избегать поцелуев с людьми с симптомами ОРВИ.
Поцелуи могут переносить различные микроорганизмы, которые представляют угрозу для незрелого организма. Некоторые инфекции могут проходить незаметно у взрослых, но для детей без сформировавшегося иммунитета они могут быть опасны. Распространение инфекций обычно происходит через ранки или слизистые оболочки; особенно рискованными являются поцелуи в районе губ, глаз и носа.
Хотя вирусы и бактерии могут не передаваться от родителей к ребенку при рождении, они могут быть переданы через поцелуи как от матери, так и от других родственников.