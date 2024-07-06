Для чего же нужны поцелуи? Отвечают эксперты Пермского Политеха

Сегодня, 6 июля, Всемирный день поцелуев. Придумали этот праздник еще 100 с лишним лет назад в Англии. С идеей его создания выступил, как бы странно ни звучало, дантист. По его мнению, если люди будут целоваться чаще, то и за полостью рта станут следить лучше. В результате, праздник прижился и распространился на другие страны. На сегодняшний день, его отмечают в 60 странах. Эксперты Пермского Политеха рассказали, зачем же люди целуются, как это влияет на отношения и какие заболевания передаются через поцелуй.