Суд потребовал от бывшего директора «Мотовилихи» сведения о брачных контрактах

Изначально иск на 2,7 млрд рублей к топ-менеджерам и совладельцам «Мотовилихи» поступил на рассмотрение Одинцовского суда. В списке ответчиков кроме Вагаршака Сарксяна и членов его семьи Бориса, Гермене и Светланы Сарксян экс-совладельцы ПАО «Мотовилихинские заводы» и экс-депутаты Госдумы РФ Марат Загидуллов и Рафаэль Гималов, Юрий Медведюк — собственник ООО «Метатрон», которому принадлежит 10% акций машхолдинга, и владелец такого же пакета Руслан Валитов. Ответчики ходатайствовали о необходимости направить иск на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края. Против этого возражали представители прокуратуры, ГК «Ростех» и «Мотовилихинских заводов».