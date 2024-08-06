Суд потребовал от бывшего директора «Мотовилихи» сведения о брачных контрактах

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Бывшие гендиректор и совладелец «Мотовилихинских заводов» Вагаршак Сарксян и Юрий Медведюк пытаются оспорить определение о подсудности рассмотрения иска Генпрокуратуры РФ на 2,7 млрд рублей. Речь идет о требованиях к ним и еще шести ответчикам о возмещении нанесенных предприятию убытков. Жалобы на определение, по которому иск рассматривал Свердловский районный суд, были поданы еще до вынесения решения, 4 июля. 11 июля ходатайство Генпрокуратуры и УФНС было удовлетворено.
Изначально иск на 2,7 млрд рублей к топ-менеджерам и совладельцам «Мотовилихи» поступил на рассмотрение Одинцовского суда. В списке ответчиков кроме Вагаршака Сарксяна и членов его семьи Бориса, Гермене и Светланы Сарксян экс-совладельцы ПАО «Мотовилихинские заводы» и экс-депутаты Госдумы РФ Марат Загидуллов и Рафаэль Гималов, Юрий Медведюк — собственник ООО «Метатрон», которому принадлежит 10% акций машхолдинга, и владелец такого же пакета Руслан Валитов. Ответчики ходатайствовали о необходимости направить иск на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края. Против этого возражали представители прокуратуры, ГК «Ростех» и «Мотовилихинских заводов».
В результате дело было направлено на рассмотрение Свердловского районного суда в Перми. Срок подачи апелляций на вынесенное решение истечет 10 августа. На сегодня кроме жалоб на определение подсудности поданы два замечания Вагаршака Сарксяна на протоколы заседаний. Однако, как полагают знакомые с делом собеседники журналиста Properm.ru, если вторая инстанция изменит подсудность рассмотрения иска Генпрокуратуры РФ, то дело будут рассматривать сначала.
Одновременно с тем по делу о банкротстве бывшего топ-менеджера «Мотовилихи» и депутата Заксобрания Пермского края Вагаршака Сарксяна суд по ходатайству финансового управляющего истребовал сведения о его семейных финансах. Речь идет о заключенных брачных договорах, соглашениях и судебных актах о разделе общего имущества супругов, сведения о родственниках и свойственниках Сарксяна: родителях,
детях, братьях, сестрах, супругах. Кроме того, Сарксян должен предоставить информацию о наличии у него имущества за пределами Российской Федерации.
При рассмотрении ходатайства финуправляющего Олега Темушкина Сарксян возражал против истребования семейных документов. Его представитель Александр Нудельман сообщил, что экс-директор Мотовилихи не обладает сведениями о каких-либо брачных договорах с бывшей супругой или информации о разделе имущества.
Суд встал на сторону финуправляющего, и обязал Вагаршака Сарксяна предоставить необходимые документы об имуществе его семьи.
Кроме того, суд внес в реестр кредиторов Сарксяна требования банка «Россия» на 13 млн рублей. Этот долг по кредиту суд признал общим обязательством бывших супругов Вагаршака и Светланы Сарксян. Требование банка об ограничении должнику права на выезд из-за пределы России арбитражный суд отклонил. В списке кредиторов у депутата Заксобрания имеются и другие банки — АКБ «Фора-Банк», АКБ «Трансстройбанк», АО «Банк Русский Стандарт», общая сумма обязательств перед которыми составляет 59,4 млн рублей.
Инициировали процедуру банкротства Сарксяна от лица предприятия «Камасталь», дочерней компании «Мотовилихинских заводов». В иске предприятия указано, что по состоянию на дату подачи заявления общая сумма задолженности Сарксяна составляет более 84,5 млн рублей. Этот долг был закреплен судом в июне 2022 года по делу о банкротстве завода «Камасталь».
Тогда суд указал, что Сарксян, возглавляя «Мотовилихинские заводы», имел фактическую возможность давать дочернему предприятию обязательные для исполнения указания, «при этом извлекал выгоду из систематического совершения должником сделок на невыгодных условиях с заведомо неспособными исполнить обязательство лицами, не имевшими возможности вести реальную хозяйственную деятельность». Денежные средства, составляющие торговую наценку контрагентов, впоследствии перечислялись в адрес организаций, аффилированных Сарксяну: ООО «МегаполисГарант», ООО «Вавилон», ООО «Северный Альянс», ООО «Стройальянс „Мотовилихинские заводы“, ООО „Фрутеллас“, ООО „Содис-Элит“, ООО „ИПК „Пермское книжное издательство“, ООО „ФПК Про“.
Данная задолженность не была погашена. Позднее, в рамках дела о банкротстве депутата заксобрания, за учетом уже выплаченной Сарксяном части долга была установлена сумма задолженности в 76 млн рублей.
Также по делу о банкротстве приостановлено рассмотрение требования ИФНС №21 к Сарксяну на 3,8 млрд рублей (2,76 млн рублей — сумма ущерба, 1,05 млрд рублей — проценты за незаконное пользование деньгами) до вступления в силу решения Свердловского районного суда по иску Генпрокуратуры РФ. Речь идет о требовании на ту же сумму к восьми физлицам, которых надзорный орган считает причастными к выводу имущества ПАО «Мотовилихинские заводы» и последующему банкротству предприятия.
В определении Одинцовского суда указывается, каким образом топ-менеджеры и бенефициары «Мотовилихи» нанесли ущерб оборонному заводу. Как считают в Генпрокуратуре, ими с 2002 года была разработана схема по выводу активов общества на подставные организациидля личного обогащения и доведения предприятия до стадии банкротства.
ПАО «Мотовилихинские заводы» доведено до банкротства, поскольку его несостоятельность стала следствием совершенных ответчиками действий и сделок, в результате которых предприятие было лишено возможности осуществлять хозяйственную деятельность, выполнять государственный оборонный заказ. Финансовое состояние предприятия, являющееся следствием умышленных действий ответчиков, послужило одним из оснований для расторжения контрактов по гособоронзаказу. «В результате государство на протяжении нескольких лет осталось без удовлетворения потребностей в производстве военной техники», — указывается в документе.
Как говорится в судебном определении, действия ответчиков привели к причинению ущерба государству в лице Минобороны Российской Федерации и Федеральной налоговой службы. Совершение противоправных умышленных действий и причинение ущерба государству достигнуто совместными действиями ответчиков. Целью вывода денежных средств с предприятия ответчиками инициировалось принятие ряда решений по представлению фактически невозвратных займов подконтрольным организациям. Выданные займы не имели под собой разумного экономического обоснования, заведомо не отвечали интересам предприятия, денежные средства не возвращены, собственными денежными средствами, достаточными для предоставления указанных займов, ПАО «Мотовилихинские заводы» фактически не обладало, поскольку производственная деятельность самого предприятия обеспечивалась путем получения различных кредитов.
В 2011–2016 годах Вагаршак Сарксян занимал пост исполнительного директора ПАО «Мотовилихинские заводы». 4 декабря 2011 года он был впервые избран депутатом Законодательного Собрания Пермского края второго созыва по партийным спискам от регионального отделения политической партии «Единая Россия». В сентябре 2021 года он был вновь избран депутатом Законодательного собрания Пермского края IV созыва.
Арбитражный суд Пермского края 31 августа 2018 года признал ООО «Металлургический завод Камасталь» банкротом и ввел конкурсное производство на полгода. По данным отчета временного управляющего, на 31 мая 2018 года размер кредиторской задолженности ООО МЗ «Камасталь» составлял 5 млрд рублей, из них 4,4 млрд рублей — задолженность перед ПАО «Мотовилихинские заводы».