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Posted 8 октября, 02:09

Published 8 октября, 02:09

Modified 8 октября, 02:09

Updated 8 октября, 02:09

Минтранс Прикамья закупит шесть современных катамаранов Looker 390

В Перми могут появиться водные такси

8 октября 2024, 02:09
Фото: Министерство транспорта Пермского края

Минтранс Прикамья закупит шесть современных катамаранов Looker 390

Сюжет
Пермская езда
Для этих целей планируется закупка шести современных судов

Министерство транспорта Пермского края планирует закупить шесть современных катамаранов Looker 390, которые могут развивать скорость до 60 км/ч. Суда будут использоваться как водное такси между районами города, сообщает «Новый компаньон».

Три катамарана будут курсировать по маршруту от Перми I до Гайвы, еще три — до Краснокамска. Время в пути до Гайвы составит 10 минут. Стоимость проезда и сроки реализации проекта не определена.

Суда на подводных крыльях «Метеор» выйдут на маршрут до Чайковского в 2027 году В этом году ведется работа по передаче от АО «Судоходная компания „Камское речное пароходство“ в собственность Пермского края двух скоростных судов на подводных крыльях типа „Метеор“. В период с 2024 по 2026 год будут проведены необходимые работы по их модернизации, после чего, начиная с 2027 года, планируется их эксплуатация на маршруте „Пермь-Чайковский“.

#Пермская езда#Пермь#Транспорт#Водный транспорт
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