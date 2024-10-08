В Перми могут появиться водные такси

Суда на подводных крыльях «Метеор» выйдут на маршрут до Чайковского в 2027 году В этом году ведется работа по передаче от АО «Судоходная компания „Камское речное пароходство“ в собственность Пермского края двух скоростных судов на подводных крыльях типа „Метеор“. В период с 2024 по 2026 год будут проведены необходимые работы по их модернизации, после чего, начиная с 2027 года, планируется их эксплуатация на маршруте „Пермь-Чайковский“.