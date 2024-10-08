В Перми могут появиться водные такси

Posted 8 октября, 02:09
Published 8 октября, 02:09
Modified 8 октября, 02:09
Updated 8 октября, 02:09
Министерство транспорта Пермского края планирует закупить шесть современных катамаранов Looker 390, которые могут развивать скорость до 60 км/ч. Суда будут использоваться как водное такси между районами города, сообщает «Новый компаньон».
Три катамарана будут курсировать по маршруту от Перми I до Гайвы, еще три — до Краснокамска. Время в пути до Гайвы составит 10 минут. Стоимость проезда и сроки реализации проекта не определена.
Суда на подводных крыльях «Метеор» выйдут на маршрут до Чайковского в 2027 году В этом году ведется работа по передаче от АО «Судоходная компания „Камское речное пароходство“ в собственность Пермского края двух скоростных судов на подводных крыльях типа „Метеор“. В период с 2024 по 2026 год будут проведены необходимые работы по их модернизации, после чего, начиная с 2027 года, планируется их эксплуатация на маршруте „Пермь-Чайковский“.