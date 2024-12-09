Микоплазменная пневмония: что за болезнь и почему о ней сколько говорят сейчас

Posted 9 декабря, 11:10
Published 9 декабря, 11:10
Modified 9 декабря, 11:15
Updated 9 декабря, 11:15
По статистике лабораторных исследований по всей России, заболеваемость микоплазменной пневмонией за последний год резко подскочила. В 2023-м частота выявления Mycoplasma pneumoniae (так называется по науке возбудитель болезни) у пациентов составляла лишь 4,9%, а в конце 2025-го этот показатель вырос до 19,6% — без малого в четыре раза.
Микоплазменная пневмония — атипичная легочная инфекция, возбудителем которой является микроорганизм Мycoplasma pneumoniae.
Его главная опасность в том, что он умеет ускользать от иммунитета. Из-за этого реакция организма на инфекцию часто бывает запоздалой и смазанной. Диагностировать и лечить микоплазменную пневмонию гораздо сложнее, чем простудные, похожие по симптомам, заболевания при вирусной и бактериальной формах.
Инфекция передается воздушно-капельным путем. Вспышки микоплазменной пневмонии обычно происходят в коллективах, участники которых тесно взаимодействуют между собой. Например, в садиках, школах, в группах вузов, в казармах. В семье также зачастую случаются вспышки заболевания. Больше всего рискуют подхватить неприятную болячку дети и взрослые с ослабленным иммунитетом.
На осень и зиму обычно приходится пик заболеваемости. Однако, в этом году есть своя, настораживающая специфика, говорят эксперты. Обычно вспышка начиналась ближе к осени, но в этом году рост заболеваемости начался уже апреле, а в сентябре показатель численности заболевших превысил 21%. При этом сама болезнь протекает не явно, и ее носители, не изолируются и заражают других, сами того не подозревая.
Микоплазменная пневмония встречается в основном у детей и подростков, а также у взрослых с ослабленной иммунной системой. Возбудители болезни попадают в организм через дыхательные пути и поражают слизистые трахеи и бронхов. У пациентов наблюдается слабость, ломота в теле, головная боль, охриплость голоса, боль в горле, ринит, непродуктивный постоянный кашель, лихорадка. У детей часто наблюдается приступообразный кашель, который сопровождается болями в груди и животе, и, обычно заканчивается рвотой. Может развиться бронхиальная непроходимость.
В большинстве случаев рентген выявляет поражения легочной ткани. Но главная опасность в течении болезни заключается в отсутствии явных симптомов. У больного сохраняется нормальная температура, мокрота не выводится. Заболевание может вызвать только легкий кашель, но это проявление недуга часто игнорируется как заболевшим, так и окружающими. Если лечения не будет, может развиться фиброз легких, а это побочное заболевание открывают дорогу для других инфекций.
Несмотря на очевидную легкость проявления симптомов и часто неопасное течение, микоплазма требует специфического лечения, поскольку обычные антибиотики типа амоксициллина, не справляются с ней. Этот вид пневмонии может напоминать ОРВИ по своим проявлениям, однако он проходит, увы, не столь быстро и бесследно.
Микоплазма, возбудитель заболевания, попадает в организм воздушно-капельным путем. У здорового человека он существует длительное время в «спящем» состоянии. Однако, когда иммунная система немного ослаблена, микроорганизмы начинают размножаться и активизировать свою вредоносную деятельность.
В целом же пневмония — это воспаление легочной ткани, поражающее нижние дыхательные пути, а иногда даже стенки бронхов. Заболевание сопровождается высокой температурой, сильным кашлем с обильной мокротой, болью в груди и одышкой. Если болезнь не лечить, возникает серьезный риск «нарваться» на осложнения: абсцесс легкого, плеврит, острая дыхательная недостаточность.
Воспалительный процесс может распространяться по всему телу и поражать жизненно важные внутренние органы: сердце, печень, почки и даже мозг. Поэтому не надо затягивать с обращением к врачу и комплексным обследованием.
Если пневмония становится частым диагнозом у человека, у него могут развиться хронические заболевания дыхательной системы: плеврит (воспаление серозных оболочек, покрывающих легкие снаружи) или бронхоэктаз (заболевание, характеризующееся хроническим нагноительным процессом в необратимо изменённых и функционально неполноценных бронхах, преимущественно нижних отделов лёгких). Постоянное воспаление и надрывный кашель могут деформировать бронхи и нарушить их функцию. Кроме того, частая пневмония увеличивает вероятность необратимых изменений легочной ткани.
В начале заболевания симптомы очень напоминают обычную простуду. Пациент жалуется на общую слабость, боль в мышцах, насморк, першение в горле, возможны озноб и легкий кашель. Даже специалист не сразу заподозрит пневмонию при таких вводных. Поэтому, если прошли пять-семь дней, а человека знобит и он продолжает кашлять, надо обратиться к врачу и пройти компьютерную томографию (КТ), которая позволит выявить очаги воспаления.
Микоплазменная пневмония опасна не только из-за длительного течения болезни, но и из-за сложности выбора правильного лекарства.
Исследуя мазки из глотки и носа с помощью ПЦР, можно подтвердить наличие микоплазменной инфекции. Микоплазму в носоглотке можно обнаружить в первые недели заболевания, пока инфекция не проникла глубже в бронхи и легкие. К 3-й неделе появляются первые антитела.
Лучше всего бороться с пневмонией с помощью профилактики — ставить прививки против пневмококка, гемофильных инфекций и гриппа. В норме пожилые пациенты, люди с хроническими заболеваниями и люди, живущие организованными группами, такими как дома престарелых, регулярно получают прививку от гриппа, что следует делать до начала эпидемического периода, чтобы организм успел выработать иммунитет.
Помните — зачастую микоплазменная инфекция проходит сама собой, без специфического лечения. Осложнения бывают, в основном, у людей с тяжелыми хроническими заболеваниями.
Чтобы снизить риск развития пневмонии, важно лечить простуду и ОРВИ, укреплять иммунитет, соблюдать правила гигиены и обращать внимание на общее самочувствие. Если у вас неделю не проходит кашель и слабость, идите в больницу.
Чтобы не подхватить заразу, старайтесь избегать толпы, мойте руки с мылом, проветривайте помещение, в котором находитесь. Высыпайтесь, питайтесь разнообразно и качественно, гуляйте на свежем воздухе (лучше в лесу) — все это укрепит ваш иммунитет.
Не занимайтесь самолечением, нужные антибиотики поможет подобрать только врач, тем более, что такие препараты продаются только по рецепту. Как правило, улучшение наступает уже после пяти дней приема лекарств. При своевременном обращении и правильно назначенном лечении заболевание протекает в легкой форме. В больницу с таким диагнозом кладут не так уж часто.
Специфическим является лечение детей. Врачи назначают им антибиотики-макролиды — это наименее токсичные антибактериальные препараты. Но к ним устойчивы все больше штаммов микоплазменной инфекции. Это стало большой проблемой в Китае, где устойчивость возбудителя пневмонии к макролидам составила 100% — самый высокий показатель в мире. Именно поэтому в Поднебесной так тяжело проходят вспышки этой болезни.
Можно лечить детей и другими антибиотиками, но это чревато серьезными побочными эффектами. Этот фактор является еще одним поводом внимательно относится к профилактике заболевания.
Проводите лечение под наблюдением специалиста. Правильная дозировка и соблюдение продолжительности приема антибиотиков очень важны для полного излечения и предотвращения развития резистентности у бактерий.
Врач может своевременно сообщить о тактике ведения пациента и скорректировать ее, чтобы предотвратить такие осложнения, как плеврит, абсцесс легкого или сепсис, которые требуют профессиональной медицинской помощи. Консультация и организация лечения помогут улучшить прогноз и снизить риск, связанный с любой формой пневмонии.