Микоплазменная пневмония: что за болезнь и почему о ней сколько говорят сейчас

На осень и зиму обычно приходится пик заболеваемости. Однако, в этом году есть своя, настораживающая специфика, говорят эксперты. Обычно вспышка начиналась ближе к осени, но в этом году рост заболеваемости начался уже апреле, а в сентябре показатель численности заболевших превысил 21%. При этом сама болезнь протекает не явно, и ее носители, не изолируются и заражают других, сами того не подозревая.