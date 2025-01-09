В Перми возбудили еще одно дело из-за гибели старика в пансионате в Протасах

Posted 9 января, 10:18
Published 9 января, 10:18
Modified 9 января, 11:42
Updated 9 января, 11:42
Как стало известно журналисту Properm.ru, в следственном отделе в Пермском районе после вмешательства главы СКР Александра Бастрыкина возбудили уголовное дело по факту гибели старика в частном пансионате «Изумруд». В СУ СКР по Пермскому краю информацию подтвердили, уточнив, что 6 января было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате которых наступила смерть человека (п. в ч. 2 ст. 238 УК РФ).
Пожилого незрячего мужчину на время лечения его супруги осенью 2023 года родные поместили в пансионат «Изумруд». Через несколько дней пребывания рано утром 15 ноября мужчина выпал из окна, где его нашел проживающий здесь же в «Изумруде» переселенец из зоны СВО. Прибывшие на место происшествия медики и силовики констатировали смерть мужчины от полученных травм.
После проведения доследственной проверки уголовное дело не было возбуждено, следователи в Пермском районе сочли произошедшее за несчастный случай. Родные мужчины с этим не согласились, указав, что по договору пансионат обязался обеспечить старику комфортные и безопасные условия. Семья погибшего несколько раз за год пыталась добиться возбуждения уголовного дела, и уже в декабре 2024 года его дочь мужчины обратилась в информационный центр центрального аппарата СКР.
6 января ведомство опубликовало в Telegram-канале сообщение о том, что Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело. Ход его расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СКР.
В 2023 году оператором частного пансионата для стариков в Протасах было ООО «Изумруд», договоры на размещение постояльцев заключались с ИП Алексеем Горожанцевым. На фоне разбирательств из-за смерти старика в июне 2024 года в том же помещении в Протасах начало вести деятельность ООО «Долголетие». Осенью 2024 года после смерти двух человек в больнице Пермского района, поступивших с обезвоживанием и истощением из пансионата в Протасах было возбуждено уголовное дело, деятельность дома престарелых была приостановлена по решению суда. После возбуждения уголовного дела в «Долголетии» дважды сменился директор, сейчас компанию возглавляет Ирина Николаева. Она же руководит ООО «Рэмели», а также была директором ООО «Гармония» в Кусбассе и ООО «Здравница Алтая», все организации занимаются уходом за стариками и инвалидами.