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Posted 9 января, 10:18

Published 9 января, 10:18

Modified 9 января, 11:42

Updated 9 января, 11:42

В Перми возбудили еще одно дело из-за гибели старика в пансионате в Протасах

В Перми возбудили еще одно дело из-за гибели старика в пансионате в Протасах

9 января 2025, 10:18
Фото: properm.ru.
В ноябре 2023 года пожилого мужчину нашли мертвым под окнами пансионата «Изумруд» в Протасах, его родные год добивались возбуждения уголовного дела.

Как стало известно журналисту Properm.ru, в следственном отделе в Пермском районе после вмешательства главы СКР Александра Бастрыкина возбудили уголовное дело по факту гибели старика в частном пансионате «Изумруд». В СУ СКР по Пермскому краю информацию подтвердили, уточнив, что 6 января было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате которых наступила смерть человека (п. в ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Пожилого незрячего мужчину на время лечения его супруги осенью 2023 года родные поместили в пансионат «Изумруд». Через несколько дней пребывания рано утром 15 ноября мужчина выпал из окна, где его нашел проживающий здесь же в «Изумруде» переселенец из зоны СВО. Прибывшие на место происшествия медики и силовики констатировали смерть мужчины от полученных травм.

После проведения доследственной проверки уголовное дело не было возбуждено, следователи в Пермском районе сочли произошедшее за несчастный случай. Родные мужчины с этим не согласились, указав, что по договору пансионат обязался обеспечить старику комфортные и безопасные условия. Семья погибшего несколько раз за год пыталась добиться возбуждения уголовного дела, и уже в декабре 2024 года его дочь мужчины обратилась в информационный центр центрального аппарата СКР.

6 января ведомство опубликовало в Telegram-канале сообщение о том, что Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело. Ход его расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СКР.

В 2023 году оператором частного пансионата для стариков в Протасах было ООО «Изумруд», договоры на размещение постояльцев заключались с ИП Алексеем Горожанцевым. На фоне разбирательств из-за смерти старика в июне 2024 года в том же помещении в Протасах начало вести деятельность ООО «Долголетие». Осенью 2024 года после смерти двух человек в больнице Пермского района, поступивших с обезвоживанием и истощением из пансионата в Протасах было возбуждено уголовное дело, деятельность дома престарелых была приостановлена по решению суда. После возбуждения уголовного дела в «Долголетии» дважды сменился директор, сейчас компанию возглавляет Ирина Николаева. Она же руководит ООО «Рэмели», а также была директором ООО «Гармония» в Кусбассе и ООО «Здравница Алтая», все организации занимаются уходом за стариками и инвалидами.

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#Происшествия#Общество#Убийство
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