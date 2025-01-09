В Перми возбудили еще одно дело из-за гибели старика в пансионате в Протасах

В 2023 году оператором частного пансионата для стариков в Протасах было ООО «Изумруд», договоры на размещение постояльцев заключались с ИП Алексеем Горожанцевым. На фоне разбирательств из-за смерти старика в июне 2024 года в том же помещении в Протасах начало вести деятельность ООО «Долголетие». Осенью 2024 года после смерти двух человек в больнице Пермского района, поступивших с обезвоживанием и истощением из пансионата в Протасах было возбуждено уголовное дело, деятельность дома престарелых была приостановлена по решению суда. После возбуждения уголовного дела в «Долголетии» дважды сменился директор, сейчас компанию возглавляет Ирина Николаева. Она же руководит ООО «Рэмели», а также была директором ООО «Гармония» в Кусбассе и ООО «Здравница Алтая», все организации занимаются уходом за стариками и инвалидами.