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2023

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Май
Одна из крупнейших пермских IT-компаний в 2023 году увеличила выручку на 50%
6 мая, 07:32
Февраль
В Прикамье количество детских самоубийств осталось на прежнем уровне
19 февраля, 08:51
Декабрь 2023
Инфляция в Пермском крае превышает показатели по Поволжью и по России
19 декабря 2023, 10:44

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