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Аномальный холод

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Май 2024
Сугробы выше метра. Вишерский заповедник занесло снегом
7 мая высота снежного покрова составила 140 см.
8 мая 2024, 15:03
Январь 2024
В Пермском крае 3 января ожидается аномально холодная погода
По данным Пермского центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 3 января в Прикамье ожидается аномально холодная погода.
3 января 2024, 06:12
В Пермском крае поселок Гайны стал рекордсменом по низким температурам
В течение прошедших суток в Пермском крае наблюдалась малооблачная погода с самыми сильными морозами.
3 января 2024, 05:40

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