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АО Метафракс Кемикалс

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Октябрь 2024
«Росхим» приобрел пакет акций АО «Метафракс Кемикалс»
Лот продан по начальной цене.
10 октября 2024, 02:31
Сентябрь 2024
Объявлена начальная цена торгов по продаже губахинского АО «Метафракс Кемикалс»
Росимущество РФ принимает заявки от потенциальных участников аукциона до 30 сентября.
4 сентября 2024, 15:52
Декабрь 2023
Спецпроект
Свиньи, миллиард в порту и борьба за метанол. Интересное в арбитражном суде в ноябре
Генпрокуратура РФ активно взялась за возвращение имущества «Порта Пермь», а бывший арендатор свинокомплекса в Майском был ликвидирован.

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