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Авдеевка

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Сентябрь 2024
В ходе СВО погиб Василий Ярофеев из Добрянки
Прощание с мужчиной пройдет 11 сентября.
10 сентября 2024, 02:52
Май 2024
В ходе СВО погиб наводчик из Нытвенского округа Сергей Ощепков
Церемония прощания с мужчиной прошла сегодня в Нытве.
10 мая 2024, 09:12
Февраль 2024
Минобороны РФ сообщило о взятии Авдеевки
18 февраля 2024, 05:44
Декабрь 2023
На СВО погиб 35-летний житель Перми. У него осталось жена и двое детей
11 декабря 2023, 13:21

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