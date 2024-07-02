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Бригада скорой помощи

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2024
Фото. В Прикамье из-за плохой дороги снова застряла скорая на пути к пациенту
2 июля 2024, 09:01
Бастрыкин заинтересовался незаконным лишением свободы врачей
Доклад о ходе доследственной проверки предоставит и. о. руководителя СУ по Пермскому краю Валерий Сафонов.
16 мая 2024, 08:11
2016
Экс-подрядчик: У водителей новой компании нет прав на управление машинами «скорой помощи»
В минздраве эту информацию не подтвердили, заявив, что новый подрядчик предоставил все необходимые документы.
25 февраля 2016, 15:00

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