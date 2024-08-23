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Чрезвычайная ситуация

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Август 2024
В Перми проверяют укрытия на готовность принять людей
Это требование вступившего в этом году в силу ГОСТа о приспособлении заглублённых помещений для укрытия населения.
23 августа 2024, 08:47
Июль 2024
В Перми под обрушением перекрытия частного гаража погиб человек
Тело мужчины достали спасатели.
29 июля 2024, 04:44
Апрель 2024
Надо делать крюк в 11,6 км. МЧС Прикамья — о затопленном мосте под Ильинским
Ремонт на участке начнется лишь после снижения паводка.
23 апреля 2024, 08:05
Ноябрь 2023
В Перми в любой момент могут рухнуть два дома: жилой и уже расселённый
Власти города приняли решение об экстренном расселении зданий. Введён режим чрезвычайной ситуации.
23 ноября 2023, 12:28

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