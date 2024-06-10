properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Дебиторская задолженность

Выбрать дату
Июнь 2024
В Перми нашли подрядчика для строительства нового здания Свердловского суда
Цена контракта составила 636,2 млн рублей.
10 июня 2024, 09:20
Апрель 2024
Пермская кондитерская фабрика заработала более одного миллиарда рублей в 2023 году
В течение прошлого года выручка предприятия выросла на 15%.
13 апреля 2024, 09:57
Январь 2024
Задолженность предприятий Пермского края составила почти 2 триллиона рублей
Доля просроченных платежей — 54,4 млрд рублей.
12 января 2024, 04:58

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика