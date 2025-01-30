properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Детская поликлиника

Выбрать дату
Январь
В Соликамске появятся новый бассейн и детская поликлиника
30 января, 04:09
Июль 2024
В Перми застроят жильем участок на месте знаменитого долгостроя «дом с Есениным»
Власти региона подписали договор о комплексном развитии территории с ООО СЗ «Квартал №137».
25 июля 2024, 05:15
Май 2024
В Перми заключили контракт на реконструкцию здания бывшего ВКИУ в гостиницу
Реконструкцией пермского здания займется ООО «Стройуниверсал-Парма».
31 мая 2024, 04:30
Апрель 2024
В Перми расселили на время ремонта большую часть детской поликлиники на ул. Грачева
С завтрашнего дня в здании останутся неотложная медпомощь, кабинет инфекционных заболеваний и несколько педиатрических участков.
26 апреля 2024, 10:17

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика