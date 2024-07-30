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2024
Заместитель главного судебного пристава Прикамья покинул должность
Николай Сидоров руководил органами дознания.
30 июля 2024, 10:36
Замминистра территориальной безопасности Прикамья стал бывший следователь
К исполнению своих обязанностей бывший начальник одного из отделов ГСУ ГУ МВД приступил 11 апреля.
11 апреля 2024, 05:47
2011
Известен победитель конкурса на должность главы Индустриального района
Александр Иванов был выбран по результатам открытого конкурса.
9 августа 2011, 08:43

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