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Экспозиция

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Сентябрь 2024
Готовность нового здания Пермской художественной галереи достигла около 96%
Первая выставка в новом здании галереи состоится уже в этом году.
11 сентября 2024, 08:50
Январь 2024
Выставка «Арт-Пермь» не состоится из-за высокой стоимости аренды площадки
Владелец площадки заявил, что предложил льготные условия аренды.
19 января 2024, 05:32
Декабрь 2023
Музей «Пермский период» разместится на территории Завода Шпагина
Подразделение краеведческого завода вновь включили в концепцию завода.
15 декабря 2023, 05:43

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