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Ермак

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2024
В Перми группа энтузиастов спустит на воду копию лодки Ермака
Тестовый заплыв состоится 23 июля.
16 июля 2024, 08:01
Следком проводит проверку по факту утопления 14-летнего ребенка в реке Сылва
Дети самовольно ушли из лагеря купаться.
20 июня 2024, 02:38
Энтузиасты из Перми воссоздают точную копию лодки Ермака, чтобы повторить его путь
Начало путешествия по следам Ермака состоится летом 2024 года.
16 марта 2024, 09:25
2013
«Молот-Прикамье» выиграл свой первый матч в году
На своей площадке пермская команда переиграла ангарский «Ермак».
7 января 2013, 06:10
2011
В октябре все УК Перми сработали в плюс
Все открытые паевые фонды управляющих компаний в Перми показали по итогам октября доходность. Однако за год в плюсе оказался только один ПИФ.
3 ноября 2011, 10:35
«Молот» уступил «Ермаку» по буллитам
Имея преимущество по ходу матча, пермские хоккеисты в итоге довольствовались лишь одним очком.
26 октября 2011, 04:58
2010
Кунгур покажет туристам «следы Ермака»
В рамках сотрудничества в сфере туризма Свердловской, Тюменской областей и пермского края в Прикамье начали работу над новым проектом.
6 августа 2010, 06:59

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