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Фотосъемка

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2024
Фотограф из Перми хочет поставить мировой рекорд
14 октября 2024, 14:16
А раньше можно было? В Спасо-Преображенском соборе запретили материться и выпивать
Посещение храма будет необходимо согласовывать с религиозной организацией-правообладателем.
22 августа 2024, 08:13
В пермских лесах ограничат фото- и видеосъемку. С чем это связано?
13 августа 2024, 07:45
2014
Администрация детсада Губахи извинилась перед мамой за фотосъемку ее сына
Неизвестные лица сначала сфотографировали детей с разрешения администрации городского детского сада, а потом предложили родителям выкупить фото за 170 рублей.
20 февраля 2014, 08:06
2012
Спецпроект
Пермь, неизвестная туристам: Уникальные фото новых патриотов города
Фотограф Илья Липин начинал с того, что забирался для съемок на самые высокие точки Перми. Теперь он нашел способ снимать завораживающие виды города без особого риска.

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