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Фристайл

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2024
Спортсменка из Чусового завоевала Кубок чемпионов по могулу
Третье место по дисциплине «могул» в мужской категории занял также уроженец Чусового — Артем Шульдяков.
27 марта 2024, 07:14
В Прикамье спортсменка из Чусового стала призером Кубка России по ски-кроссу
Девушка получила серебряную медаль.
14 января 2024, 06:36
2015
Мастер спорта по хип-хопу: Россия официально признала танец видом спорта
Дэнс-батлы будут приравнены к спортивным соревнованиям.
21 апреля 2015, 14:46
Чемпионами России по фристайлу стали спортсмены из Пермского края
Всего на пьедестале оказались три спортсмена из Пермского края. У прикамцев два «золота» и «бронза».
5 апреля 2015, 14:07
2014
Александр Смышляев стал пятым в зачете Кубка мира в могуле
В итоговом зачете спортсмен расположился на 15 строчке.
26 марта 2014, 05:46
Александр Смышляев стал восьмым на соревнованиях в Японии
Остальные россияне даже не вошли в десятку.
3 марта 2014, 08:49
Александр Смышляев из Чусового взял «бронзу» на этапе Кубка мира по фристайлу
Первое и второе место заняли спортсмены из Канады.
12 января 2014, 10:45

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