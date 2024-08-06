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Август 2024
Власти Перми потратят еще 11 миллионов на ремонт подземного перехода на Уральской
Своей позицией в социальных сетях поделилось регионального отделение «Народного фронта».
6 августа 2024, 06:26
Май 2024
Двум пермякам могут разморозить активы на миллионы долларов в Европе
Имена жителей краевой столицы не уточняются.
23 мая 2024, 08:27
Апрель 2024
В Перми за миллион рублей отремонтируют пересыльную тюрьму
Победителя аукциона объявят 22 апреля.
12 апреля 2024, 07:12

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