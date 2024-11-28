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Грунт

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Как вырастить микрозелень в домашних условиях: сорта, условия и правила соседства
28 ноября, 09:37
Рекультивация свалки в Соликамске выполнена на 65%
10 сентября, 03:47
В Перми на новой набережной в Закамске размыло грунт из-за засорения фильтров
26 июня, 04:18
В долине реки Егошиха Перми вырубают деревья и засыпают овраг
24 января, 12:26
2011
Затонувшая «Булгария» показалась на поверхности
Операция по подъему теплохода была затруднена, однако в течение нескольких часов судно обещают поднять.
22 июля 2011, 14:00

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