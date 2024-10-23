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Иконы

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2024
Из жизни ушел первый реставратор Пермской художественной галереи
Прощание с художником пройдет 24 октября.
23 октября 2024, 03:59
Коллекционер из Прикамья купил утерянную икону Божьей Матери
Покупатель решил на время передать икону в один из пермских храмов.
2 мая 2024, 05:52
2017
В Калининграде продают иконы с Владимиром Путиным
Приобрести изображение президента можно за 600 рублей.
15 июня 2017, 08:53
2015
Ничего святого: в Лысьве вынесен приговор мужчине, укравшему иконы XVII–XX веков
Вор выломал стену молитвенного дома в деревне Большая Лысьва.
21 апреля 2015, 07:47
2014
В Прикамье задержан подозреваемый в краже икон 18-20 веков
В квартире мужчины обнаружено около 100 предметов религиозного культа.
10 сентября 2014, 11:21
2013
В Перми открывается поликлиника для православных
Медучреждению присвоено название «Елизаветовская больница».
23 октября 2013, 03:53
В Прикамье неизвестные похитили 60 икон из молитвенного дома
Злоумышленники, чтобы проникнуть в помещение, взломали дверь.
17 октября 2013, 08:28
В Еловском районе похититель икон осужден на 6,5 лет
Мужчина тайно проник в квартиру и украл предметы религиозного культа.
25 апреля 2013, 05:19
2011
В Чермозе двое молодых людей украли иконы у 85-летней старушки
Подозреваемых удалось найти в Перми и арестовать при попытке продать краденное.
19 августа 2011, 07:52
В Пермском крае из храма похитили три иконы
Кража совершена ночью в храме «Рождества пресвятой Богородицы».
10 августа 2011, 09:05
2010
В Прикамье по наводке ограбили церковь
Из храма в Пермском крае украдены старинные редкие иконы итальянского письма.
2 октября 2010, 08:49

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