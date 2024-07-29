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Ипотечный кредит

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2024
Какая зарплата нужна, чтобы можно было взять ипотеку под 20% годовых
29 июля, 09:06
Как завершение льготной ипотеки отражается на рынке недвижимости
18 июня, 10:27
Пермский край вошел в ТОП-15 регионов России по объемам кредитования населения
5 февраля, 05:15
2023
Но как?! Микрофинансовые организации выдают деньги по вашим паспортным данным
20 октября 2023, 05:25
За год в Пермском крае средний размер ипотеки вырос на 400 тысяч рублей
23 июня 2023, 08:54
2022
ПСБ запустил военную ипотеку без первоначального взноса
Предложение распространяется и на новостройки, и на вторичный рынок жилья.
15 ноября 2022, 04:00

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