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2024
Скончался известный пермский писатель Владимир Максимович
10 октября 2024, 07:44
Протест прокуратуры на ограничение парковок для СИМ в Перми рассмотрят в июне
По мнению надзорного органа, решение гордумы ввести ограничения парковок для СИМ незаконно.
22 мая 2024, 10:07
Сувенирная артель из Владимира выпустит «блокнот приключений» по Перми
Пока готова лишь половина блокнота, составленного с учетом «народных идей».
2 апреля 2024, 16:02
2010
У пермяков появится «Вещь»: периодический литературный журнал
Журнал имеет стандартные разделы: проза, поэзия, драматургия, критика.
7 августа 2010, 03:56

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