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Карьера

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2024
Ежемесячную премию чиновников Осинского округа могут увеличить в два раза
В среднем зарплата специалиста администрации находится на уровне МРОТ в районе 22-24 тыс. рублей.
1 ноября 2024, 13:21
В России начали предлагать большие вознаграждение за поиск новых сотрудников
Страна столкнулась в острым дефицитом кадров.
29 августа 2024, 11:19
Какие профессии в колледжах и техникумах Прикамья выбирают чаще, и почему это модно
В колледжах растет число бюджетных мест. По статистике, увеличивается и спрос на рабочие профессии, которые были совсем не в моде в 2010-х.
13 июня 2024, 07:57
2011
Крупные работодатели ждут резюме от выпускников на «Ярмарке вакансий»
«Ярмарка» поможет найти вчерашним учащимся работу на ведущих предприятиях Прикамья.
9 февраля 2011, 05:25

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