В России начали предлагать большие вознаграждение за поиск новых сотрудников

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Рынок труда в России переживает всплеск реферальных программ. Действующие сотрудники приглашают новых коллег в свои организации. За участие в решении кадровых вопросов работникам начали выплачивать большие премии. Некоторые компании оценивают усилия «охотников за талантами» в 40 тыс. рублей за каждого успешно привлеченного кандидата. В ситуации разобрались «Новые известия».
Экономист Никита Кричевский говорит, что благодаря новой тенденции работодатели могут закрыть до 30% открытых вакансий. При этом он еще указывает на возможный негативный результат таких программ, где прежние коллеги могут завышать качества уходящих сотрудников, что в конечном итоге может помешать их успешной адаптации в новой организации.
До этого политтехнологи и маркетологи зачастую использовали реферальные программы для привлечения ЦА и дополнительных покупателей. Недавно же власти стали использовать реферальные технологии, предлагая гражданам стимулы до 100 тыс. рублей тем, кто убеждает рекрутов заключить контракт с военным ведомством.
Проблема с отсутствием квалифицированных специалистов не пришла неожиданно. Андрей Нечаев, доктор экономических наук, профессор и бывший министр экономики в 1992–1993 годах, сказал, что Россия сталкивается с большим дефицитом в сфере трудовых ресурсов.
Нечаев обозначил демографический кризис как основной источник проблем. Повышается эмиграция из страны, это создает значительный недостаток квалифицированных специалистов в отраслях, таких как IT. Недавние оценки говорят о дефиците в 700 тыс. IT-специалистов.
Управляющий директор газеты «Авито Работа» Дмитрий Пучков отмечает рост напряженности на рынке труда в течение трех последних лет. Уровень безработицы снизился до 2-2,5%, при этом конкуренция между работодателями за талантливых специалистов приводит к интенсивной «гонке зарплат».
Пучков также указывает на постоянное увеличение средних зарплат в различных отраслях, отмечая, что в первом полугодии текущего года средняя зарплата достигла 62 тыс. рублей. Эти цифры указывают работодатели в вакансиях на площадке «Авито Работа», а это без учета премий и бонусов.
Работодатели становятся все более изобретательными в своих методах набора персонала, параллельно с ростом зарплат. Они активно внедряют систему поощрений для существующих сотрудников за привлечение вакансий, предлагают дополнительные льготы и расширенный пакет социальных льгот. Это может включать в себя медицинскую страховку для работника и его семьи, помощь в жилищном вопросе, компенсацию ипотечных выплат, оплату проезда, питание, коммунальные услуги, крытые занятия, профильное обучение, а также создание детских комнат для сотрудников.
Согласно аналитикам из «Авито Работа», за последний год количество таких предложений выросло на 58%. Ситуация с кадрами настолько осложнилась. Если раньше на поиски новой работы уходило примерно месяц, сейчас это время сократилось в два раза, а для отраслей с острой нехваткой специалистов, таких как IT, процесс поиска может занять всего один день.
Шансы рекрутеров на завоевание нужного кандидата резко снижаются, если они не общаются с соискателем в течение первого часа после появления его резюме. Чтобы не упустить возможность найти квалифицированного специалиста, многие HR-специалисты активно применяют ботов для отслеживания запросов и первичного общения.
Главный исполнительный директор компании «Вектор Проект» Антон Баксараев подчеркнул, что вознаграждения за набор персонала — это давно используемая техника, которая широко распространена в различных секторах. Несмотря на то, что в некоторых случаях целые группы приглашаются в компанию по данному методу, популярность этого подхода все же остается вопросом. Эксперты указывают, что это лишь один из многих инструментов управления человеческими ресурсами. Необходимо отметить, что подобные действия не всегда приводят к увеличению общего фонда оплаты труда, особенно в ситуациях, где зарплаты растут существенно быстрее инфляции из-за недостатка квалифицированных кадров.
В соответствии с утверждением Ирины Кашлаковой, директора по персоналу (HRD) финтех-группы «Финбридж», компания, которую она представляет, активно применяет метод оплаты за привлечение сотрудников. Такие инструменты быстрого поиска необходимы на стадии быстрого роста бизнеса и острой потребности в компетентных специалистах, которые могут начать работу без задержек. Кашлакова также отметила, что подобные инициативы, например, «премия за привлечение сотрудников», не являются основным инструментом поиска сотрудников в компаниях.
Согласно отчету Татьяны Кожевниковой, кандидата экономических наук и эксперта в области управления персоналом Института экономики роста им. Столыпина, в промышленности наиболее быстро развиваются отрасли обработки, такие как производство компьютеров, электроники и автотранспортных средств.
По данным hh.ru, количество активных вакансий в промышленности за первое полугодие выросло более чем на 60% по сравнению с 2022 годом, в то время как количество соискателей увеличилось всего на 16%. В результате уровень конкуренции значительно снизился. В данный момент на одну вакансию в сфере производства приходится всего лишь 2,4 резюме.