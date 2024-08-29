В России начали предлагать большие вознаграждение за поиск новых сотрудников

Главный исполнительный директор компании «Вектор Проект» Антон Баксараев подчеркнул, что вознаграждения за набор персонала — это давно используемая техника, которая широко распространена в различных секторах. Несмотря на то, что в некоторых случаях целые группы приглашаются в компанию по данному методу, популярность этого подхода все же остается вопросом. Эксперты указывают, что это лишь один из многих инструментов управления человеческими ресурсами. Необходимо отметить, что подобные действия не всегда приводят к увеличению общего фонда оплаты труда, особенно в ситуациях, где зарплаты растут существенно быстрее инфляции из-за недостатка квалифицированных кадров.