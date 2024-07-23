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Кубок россии по баскетболу

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Июль
БК «Парма» попал в компанию к трем другим клубам Единой лиги ВТБ
Пермский клуб начнет борьбу за Кубок России с четвертьфинальной стадии.
23 июля, 12:30
Февраль
«Парма» уступила в ответном матче Кубка России и выбыла из розыгрыша трофея
В ½ финала вышел московский клуб МБА
8 февраля, 05:32
Ноябрь 2023
БК «Парма» побеждает в первом матче 1/8 финала Кубка России
Пермяки оказались сильнее «Динамо» из Владивостока.
30 ноября 2023, 16:28

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