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Кустарники

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Октябрь 2024
До конца ноября в Перми уберут на зимовку мобильное озеленение
Работы выполняет МКУ «ГорЗеленСтрой».
30 октября 2024, 03:21
Май 2024
В Перми началась реконструкция сквера у Дома чекистов
В сквере появится медоносный газон, а также новые многолетние цветущие кустарники и деревья.
25 мая 2024, 13:51
Февраль 2024
Где-то пусто, где-то — тысячи кустов. Власти Перми раскрыли планы по озеленению
На улицах Перми этой весной высадят более 5 тысяч деревьев и кустарников.
7 февраля 2024, 06:05

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