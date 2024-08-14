properm.ru
ГлавноеВсе новости

Лагеря

Выбрать дату
2024
В Прикамье можно получить сертификат на детский отдых в лагерях палаточного типа
14 августа, 10:52
Детский отдых становится недоступным. Почему путевки в лагеря такие дорогие?
18 марта, 09:15
В 2024 году в Перми сертификат на детский отдых дадут только по справке о нуждаемости
12 марта, 10:18
2022
Спрос на сотрудников детских лагерей вырос в 2,5 раза
По данным Службы исследований hh.ru, онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, сегодня в России доступны около полутора тысяч вакансий для сотрудников детских лагерей.
15 мая 2022, 04:05
Генеральная прокуратура РФ проводит проверку в сфере детского отдыха и оздоровления
По поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова во всех регионах страны прокуратура проверяет исполнение законодательства в сфере организации детского отдыха и оздоровления.
23 апреля 2022, 06:42

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика