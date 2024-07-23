Лингвистика

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Июль 2024
ПГНИУ догоняет Пермский Политех по количеству заявлений абитуриентов
В Пермский классический университет подали 18 тысяч заявлений.
23 июля 2024, 11:07
Стали известны самые популярные у пермских абитуриентов вузы
Наиболее востребованными стали гуманитарные направления.
17 июля 2024, 09:56
Июнь 2024
Топовые вузы страны подняли цены на обучение в 2024/25 учебном году
Ограничений от Министерства образования и науки РФ по стоимости программ обучения для вузов нет.
13 июня 2024, 11:32

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