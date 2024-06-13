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Топовые вузы страны подняли цены на обучение в 2024/25 учебном году

Топовые вузы страны подняли цены на обучение в 2024/25 учебном году

13 июня 2024, 11:32
Фото: kandinsky
Ограничений от Министерства образования и науки РФ по стоимости программ обучения для вузов нет.

Топ-10 ведущих университетов России увеличили стоимость обучения. Лидером среди них стал Московский физико-технический институт (МФТИ), который поднял цены на обучение по образовательным программам бакалавриата примерно на 20%. Об этом сообщили «Ведомости».

Издание посчитало стоимость обучения на самых популярных направлениях по версии министерства образования и науки, в число которых вошли информационные системы и технологии», «экономика», «менеджмент», «информатика и вычислительная техника», «юриспруденция», «лингвистика», «журналистика», а также ведущие программы подготовки (в специализированных вузах, таких как Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ).

Так, цена обучения на программе «прикладная математика и физика» в МФТИ возросла с 389 тыс. до 467 тыс. руб. по сравнению с предыдущим годом, «информатика и вычислительная техника» — с 432 тыс до 519 тыс. руб., «ядерная физика и технологии» — с 504 тыс до 605 тыс руб. В пресс-службе вуза заявили, что МФТИ на протяжении последних лет планомерно повышает стоимость обучения на программах бакалавриата и магистратуры для того, чтобы уравнять коммерческую стоимость обучения с затратами на подготовку студентов.

Рост стоимости обучения в ведущих вузах в 2024 году

  2023 2024 Изменение, %
МФТИ      
Прикладная математика и информатика 389 467 20
Информатика и вычислительная техника 432 519 20
Ядерная физика и технологии 504 605 20
Техническая физика 504 605 20
СПбГУ      
Прикладная математика, программирование и искусственный интеллект 331 346 5
Математика и компьютерные науки 324 338 5
Юриспруденция 397 415 5
Международные отношения 374 390 5
Менеджмент 530 554 5
Экономика 321 336 5
ВШЭ      
Математика 450 480 7
Компьютерные науки и анализ данных 470 500 6
Информационная безопасность 540 540 -
Экономика 670 670 -
Юриспруденция 460 460 -
Реклама и связи с общественностью 730 750 3
Журналистика 590 630 7

На предстоящий 2024/25 учебный год прогнозируется, что средняя стоимость обучения будет приблизительно 560 тыс. рублей. В физтехе обучается небольшое количество студентов, которые частично или полностью покрывают свои образовательные издержки. Доля таких студентов незначительно колеблется от года к году и никогда не превышала 15%, как уточнил в пресс-службе МФТИ.

В 2024 году Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) Министерства иностранных дел РФ увеличил стоимость обучения на отдельные программы на 4,5–13%. Стоимость обучения по программе «журналистика» возросла с 634 тыс. до 662 тыс. рублей, по «международным отношениям» — с 655 тыс. до 740 тыс. рублей, а по «юриспруденции» — с 625 тыс. до 710 тыс. рублей. Уральский федеральный университет имени первого президента России Бориса Ельцина (УрФУ) повысил стоимость программ бакалавриата и специалитета на 8–10%.

Стоимость обучения в двух петербургских университетах, Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) и Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ), выросла наименее значительно — на 4,5%, в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и Национальном исследовательском Томском политехническом университете (ТГУ) — на 6,5%. Московский государственный университет (МГУ) и МИФИ пока не изменили стоимость обучения по своим программам по сравнению с предыдущим годом. Приемная кампания в университетах начнется 20 июня.

Проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимир Колодкин в беседе с изданием пояснил, что на рост цен на обучение влияет несколько факторов. Ключевыми факторами являются уровень инфляции в стране, рост заработной платы в регионе, где расположен университет, конъюнктура рынка и спрос. Колодкин подчеркнул, что в образовании нельзя ограничиваться только рыночной логикой, поскольку это ключевая деятельность, направленная на решение стратегических задач воспроизводства знаний, культуры и формирования кадрового потенциала для развития страны.

По словам профессора Института образования НИУ ВШЭ Ирины Абанкиной, ограничений от Минобрнауки по стоимости программ обучения для государственных или частных вузов нет. Вместе с тем, стоимость обучение не может быть ниже нормативов финансирования, полученных вузами в расчете на одного студента. Содержание общежитий или выплата стипендий не входит в эти нормативы финансирования.

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