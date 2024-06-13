Топовые вузы страны подняли цены на обучение в 2024/25 учебном году

Так, цена обучения на программе «прикладная математика и физика» в МФТИ возросла с 389 тыс. до 467 тыс. руб. по сравнению с предыдущим годом, «информатика и вычислительная техника» — с 432 тыс до 519 тыс. руб., «ядерная физика и технологии» — с 504 тыс до 605 тыс руб. В пресс-службе вуза заявили, что МФТИ на протяжении последних лет планомерно повышает стоимость обучения на программах бакалавриата и магистратуры для того, чтобы уравнять коммерческую стоимость обучения с затратами на подготовку студентов.