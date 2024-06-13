Топовые вузы страны подняли цены на обучение в 2024/25 учебном году

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Топ-10 ведущих университетов России увеличили стоимость обучения. Лидером среди них стал Московский физико-технический институт (МФТИ), который поднял цены на обучение по образовательным программам бакалавриата примерно на 20%. Об этом сообщили «Ведомости».
Издание посчитало стоимость обучения на самых популярных направлениях по версии министерства образования и науки, в число которых вошли информационные системы и технологии», «экономика», «менеджмент», «информатика и вычислительная техника», «юриспруденция», «лингвистика», «журналистика», а также ведущие программы подготовки (в специализированных вузах, таких как Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ).
Так, цена обучения на программе «прикладная математика и физика» в МФТИ возросла с 389 тыс. до 467 тыс. руб. по сравнению с предыдущим годом, «информатика и вычислительная техника» — с 432 тыс до 519 тыс. руб., «ядерная физика и технологии» — с 504 тыс до 605 тыс руб. В пресс-службе вуза заявили, что МФТИ на протяжении последних лет планомерно повышает стоимость обучения на программах бакалавриата и магистратуры для того, чтобы уравнять коммерческую стоимость обучения с затратами на подготовку студентов.
|2023
|2024
|Изменение, %
|МФТИ
|Прикладная математика и информатика
|389
|467
|20
|Информатика и вычислительная техника
|432
|519
|20
|Ядерная физика и технологии
|504
|605
|20
|Техническая физика
|504
|605
|20
|СПбГУ
|Прикладная математика, программирование и искусственный интеллект
|331
|346
|5
|Математика и компьютерные науки
|324
|338
|5
|Юриспруденция
|397
|415
|5
|Международные отношения
|374
|390
|5
|Менеджмент
|530
|554
|5
|Экономика
|321
|336
|5
|ВШЭ
|Математика
|450
|480
|7
|Компьютерные науки и анализ данных
|470
|500
|6
|Информационная безопасность
|540
|540
|-
|Экономика
|670
|670
|-
|Юриспруденция
|460
|460
|-
|Реклама и связи с общественностью
|730
|750
|3
|Журналистика
|590
|630
|7
На предстоящий 2024/25 учебный год прогнозируется, что средняя стоимость обучения будет приблизительно 560 тыс. рублей. В физтехе обучается небольшое количество студентов, которые частично или полностью покрывают свои образовательные издержки. Доля таких студентов незначительно колеблется от года к году и никогда не превышала 15%, как уточнил в пресс-службе МФТИ.
В 2024 году Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) Министерства иностранных дел РФ увеличил стоимость обучения на отдельные программы на 4,5–13%. Стоимость обучения по программе «журналистика» возросла с 634 тыс. до 662 тыс. рублей, по «международным отношениям» — с 655 тыс. до 740 тыс. рублей, а по «юриспруденции» — с 625 тыс. до 710 тыс. рублей. Уральский федеральный университет имени первого президента России Бориса Ельцина (УрФУ) повысил стоимость программ бакалавриата и специалитета на 8–10%.
Стоимость обучения в двух петербургских университетах, Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) и Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ), выросла наименее значительно — на 4,5%, в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и Национальном исследовательском Томском политехническом университете (ТГУ) — на 6,5%. Московский государственный университет (МГУ) и МИФИ пока не изменили стоимость обучения по своим программам по сравнению с предыдущим годом. Приемная кампания в университетах начнется 20 июня.
Проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимир Колодкин в беседе с изданием пояснил, что на рост цен на обучение влияет несколько факторов. Ключевыми факторами являются уровень инфляции в стране, рост заработной платы в регионе, где расположен университет, конъюнктура рынка и спрос. Колодкин подчеркнул, что в образовании нельзя ограничиваться только рыночной логикой, поскольку это ключевая деятельность, направленная на решение стратегических задач воспроизводства знаний, культуры и формирования кадрового потенциала для развития страны.
По словам профессора Института образования НИУ ВШЭ Ирины Абанкиной, ограничений от Минобрнауки по стоимости программ обучения для государственных или частных вузов нет. Вместе с тем, стоимость обучение не может быть ниже нормативов финансирования, полученных вузами в расчете на одного студента. Содержание общежитий или выплата стипендий не входит в эти нормативы финансирования.