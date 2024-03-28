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Лукоморье

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2024
Хамам и кинотеатр. В Лукоморье нашли самый дорогой коттедж в Пермском крае
Сосновый бор, пляж и хамам. Трехэтажный коттедж и 22 сотки райского уголка находятся в Добрянском городском округе.
28 марта 2024, 10:42
Пермский ледовый городок «Лукоморье» закрывается 11 февраля
Главную елку власти Перми обещают убрать к середине февраля.
26 января 2024, 12:00
2016
В МЧС назвали предварительную причину пожара в элитном коттеджном поселке «Лукоморье»
Сейчас по данному факту проводится проверка. По версии спасателей, причиной пожара могла стать неправильная эксплуатация электроприборов.
14 июня 2016, 08:40

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