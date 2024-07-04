properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Министр здравоохранения

Выбрать дату
2024
В новую краевую клиническую инфекционную больницу перевезли пациентов
До конца июля из корпусов на улице Пушкина планируется перевезти оставшихся.
4 июля 2024, 13:17
В подтопленном Орске наблюдаются массовые случаи кишечной инфекции
Орчане заразились норовирусом 2 типа.
6 апреля 2024, 14:14
Число погибших в ходе теракта в «Крокусе Сити Холле» возросло до 140 человек
Состояние четырех пациентов оценивается как крайне тяжелое.
27 марта 2024, 11:42
2016
Спецпроект
«Ковтун — научный сотрудник, а нам нужен практик». Пермяки вышли на митинг против развала медицины
По данным полиции, на мероприятии было около трехсот человек из заявленных пятиста.

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика