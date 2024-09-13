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Минсоцразвития

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Сентябрь
Назван размер прожиточного минимума в Пермском крае на 2025 год
13 сентября, 09:14
Июнь
Минсоц Прикамья проверяет пермскую семью, в которой выгуливали мальчика на веревке
20 июня, 12:42
Декабрь 2023
Учащиеся профильных школ при вузах Прикамья смогут бесплатно обедать. Но не все
28 декабря 2023, 03:53

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