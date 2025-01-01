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Младенцы

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2025
В новогоднюю ночь в Перми родились пять малышей
1 января, 08:18
2024
Для чего же нужны поцелуи? Отвечают эксперты Пермского Политеха
6 июля 2024, 08:16
Главврач Краснокамской городской больницы рассказал о причине закрытия роддома
Акушерское отделение родильного дома было передано на уровень краевого перинатального центра.
6 апреля 2024, 11:25
Как назвать детей, рожденных в 2024 год Дракона? Лучшие имена для мальчиков и девочек
19 января 2024, 08:37
2012
С начала 2012 года в Перми появились 54 двойняшек и одна тройня
С января по апрель 2012 года в Перми родилось около 5400 младенцев, это почти на 500 больше, чем в этот же период в 2011 году.
11 мая 2012, 04:10

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