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Наркоман

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2025
Организаторов похищений людей в рехабе «Титан» просят отправить в колонию на 12 лет
30 января, 09:42
2024
Директор строительной фирмы из Перми попался с кокаином
13 ноября 2024, 08:25
Пермяк пытался проглотить мефедрон при попытке обыска полицейскими
1 июля 2024, 05:58
2023
В Прикамье наркоман напал на сотрудницу аптеки с ножом
18 декабря 2023, 12:29
2017
В Прикамье осудили владельца наркопритона
В притон осужденный впускал только знакомых. После каждого визита «клиента» он делал уборку и проветривал помещение.
28 июля 2017, 06:13
2014
Наркополиция задержала в Закамске мужчину со «спайсами»
Задержанный рассказал, что нашел закладку «соли» в одном из домов Кировского района.
27 октября 2014, 10:06
Жителя Кировского района Перми осудили на 17 лет за сбыт наркотиков
Сотрудники полиции долгое время не могли задержать мужчину.
27 августа 2014, 03:36
2013
Двоих пермяков задержали за хранение героина
Подозреваемые ранее были судимы за незаконный оборот наркотиков.
24 сентября 2013, 04:46

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