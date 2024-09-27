properm.ru
ГлавноеВсе новости

Ночь

Выбрать дату
Сентябрь
Аномальное тепло продержится в Прикамье до 30 сентября
27 сентября, 02:54
В ночь на 5 сентября в Прикамье ожидаются заморозки
2 сентября, 02:51
Август
Стало известно, какая погода будет в Пермском крае 2 сентября
30 августа, 13:49
Ночью жители Прикамья наблюдали северное сияние
Прошлое северное сияние пермяки наблюдали в ночь на 31 июля и 1 августа.
5 августа, 05:42
Июль
Пермь вошла в топ-10 самых дешевых городов России для путешествий
19 июля, 09:24
Апрель
В Прикамье ночью 6 апреля автомобиль» Хендай Солярис» насмерть сбил пешехода
6 апреля, 11:51
Март
Синоптик рассказал, когда в Пермском крае потеплеет до +15°
Сегодня в Прикамье ожидается самая холодная ночь за всю неделю.
28 марта, 06:11

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика