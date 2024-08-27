Обстоятельства

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Август
В Прикамье в ходе ДТП с коровой погиб 19-летний юноша
27 августа, 09:35
Июнь
В массовом ДТП в Индустриальном районе Перми пострадали два ребенка
24 июня, 03:37
Апрель
Количество пожаров за 2023 год в Прикамье увеличилось на 20%
Всего в прошлом году на территории региона зарегистрировано 4945 пожаров.
10 апреля, 05:20

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