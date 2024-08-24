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Обязательные работы

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2024
В Прикамье мужчину признали виновным в краже гаечных ключей
Мужчине назначили 300 часов обязательных работ.
24 августа 2024, 09:44
Пермячка пряталась от правосудия в шкафу, но ее все равно нашли
Злоумышленница пыталась скрыться от полиции в шкафу.
1 июля 2024, 06:31
2016
Соликамца осудили за клевету на полицейского в соцсетях
Мужчина решил отомстить сотруднику ДПС за выписанные штрафы.
21 июня 2016, 04:10
2013
Жительница Прикамья отработает 200 часов за оскорбление полицейского
Жительница Чернушинского района признана виновной за нецензурную брань в адрес служителя закона.
13 ноября 2013, 10:12

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