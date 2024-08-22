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Ограничения движения

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2024
В Перми в «Ночь города» продлят работу общественного транспорта
Из центра Перми можно будет добраться в любой район города.
22 августа 2024, 10:48
В Перми ограничат движение по мосту через Мулянку
Мост будут ремонтировать, поэтому водителей просят быть внимательными.
3 мая 2024, 12:09
2023
В Прикамье из-за снегопада ограничили движение на двух дорогах
Ограничение введено на ближайшую ночь для грузового транспорта.
25 декабря 2023, 16:21
2011
В выходные Бульвар Гагарина будет перекрыт
Капитальный ремонт улицы выходит на финишную прямую.
7 октября 2011, 05:05

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