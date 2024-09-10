properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Печка

Выбрать дату
2024
Фото. Купить дом царских времен в Ординском районе можно за 600 тысяч рублей
10 сентября 2024, 06:53
В Прикамье жителя поселка Октябрьский осудят за убийство семейной пары
Обвиняемый сознался в совершении двух особо тяжких преступлений.
8 июля 2024, 09:38
Youtube-канал «The Люди» снял видео о жизни пермского отшельника, живущего в землянке
Мужчина рассказывает, что еще три года назад жил обычной жизнью, но на природу тянуло всегда.
7 февраля 2024, 07:25
2011
По Перми прокатится серия вечеринок «Печка»
Организаторы мини-фестиваля приглашают слушателей погреть уши качественной русской музыкой.
7 апреля 2011, 04:48

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика