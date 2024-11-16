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Пермяков

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На территории промышленного порта «Усолка» в Соликамске горели пиломатериалы
16 ноября, 17:45
Пермяков будут проверять на скорость реакции перед поездкой на велосипедах Whoosh
9 июля, 11:10
Пермяков 11 мая накроет сильнейшая за 20 лет магнитная буря
10 мая, 14:49
2016
Одному из учредителей ООО «Серебряное озеро» продлили срок ареста по делу о вымогательстве
Вопрос о продлении срока заключения под стражей Александра Плотникова и задержании Дмитрия Осетрова пока не решен.
18 марта 2016, 09:01

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