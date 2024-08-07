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Пешеходные дорожки

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2024
В Пермском крае начали строить экотропу протяженностью 1,3 км
Все желающие смогут пройтись по новому маршруту уже в начале декабря.
7 августа 2024, 09:43
Жители Добрянки могут выбрать внешний вид скверов имени Пелиха и «Белкин лес»
При помощи онлайн-голосования будут определены приоритетные направления в развитии территории.
27 апреля 2024, 11:22
На пермской набережной построят кафе с террасой на крыше
ГКУ «Центр организации закупок» объявило о проведении торгов на застройку участка от Речного вокзала до «Мотовилихинских заводов». Стоимость лота — 1,352 млрд рублей.
6 января 2024, 05:44
2016
В Перми восстановят 16 тысяч кв. м пешеходных дорожек
Особое внимание будет уделено подходам к социальным объектам.
13 мая 2016, 14:22

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