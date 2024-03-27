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Плюснин

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Март 2024
Бывшему депутату Закособрания не удалось уклониться от скамьи подсудимых
Дело направлено для разбирательства по существу.
27 марта 2024, 15:58
Февраль 2024
Экс-депутат из Пермского края, обвиняемый в мошенничестве, признан банкротом
Виктор Плюснин накопил более 57 млн долгов.
24 февраля 2024, 14:13
Суд вернул в прокуратуру дело экс-депутата, оставившего без квартир сирот в Прикамье
Гособвинение выступало против этого решения.
3 февраля 2024, 07:09
Август 2023
Бывший депутат Пермского края хочет стать банкротом из-за долга в десятки миллионов
Дело рассмотрит суд в конце сентября.
21 августа 2023, 07:46

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