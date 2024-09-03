Потребители

Спецпроект

В защиту потребителя. Интервью о том, как отсудить у банка комиссии и страховки

Юрист организации по защите прав потребителей «Потребсовет» Василий Черепанов рассказывает Properm.ru, в каких случаях суд может обязать кредитные учреждения вернуть клиенту его деньги.