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Потребители

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2024
Бороться с недобросовестными застройщиками станет еще труднее
С 1 сентября текущего года начал действовать ФЗ № 266-ФЗ, который вдвое уменьшил сумму неустойки, выплачиваемой застройщиком потребителю при нарушении условий ДДУ.
3 сентября 2024, 10:37
В Перми на 11% подорожал «шашлычный набор». Стоит ли ждать снижения стоимости
Стоимость набора сейчас составляет 2917 рублей.
24 апреля 2024, 06:28
Роспотребнадзор Прикамья засудил «Золотое яблоко» из-за подарочных карт
Свердловский суд признал действия парфюмерной сети противоправными в отношении потребителей.
28 марта 2024, 10:47
2014
Спецпроект
В защиту потребителя. Интервью о том, как отсудить у банка комиссии и страховки
Юрист организации по защите прав потребителей «Потребсовет» Василий Черепанов рассказывает Properm.ru, в каких случаях суд может обязать кредитные учреждения вернуть клиенту его деньги.
2012
За сломанный товар, купленный в интернете, нельзя будет вернуть деньги
Такие нововведения предусматривает проект постановления правительства, вносящий изменения в «Правила продажи товаров дистанционным способом».
17 января 2012, 12:57

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