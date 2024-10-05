Предписание

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Октябрь 2024
В Прикамье могут изменить порядок продажи земель сельхозназначения
Законопроект будет рассмотрен в ноябре.
5 октября 2024, 06:19
Апрель 2024
Власти Пермского округа оштрафованы за незаконную аренду водопровода
Суды Пермского края поддержали решение антимонопольной службы.
26 апреля 2024, 07:26
Житель Прикамья оплатил штраф за зарастание земельного участка
До 28 октября 2024 года пермяк должен устранить нарушения и вовлечься в сельскохозяйственный оборот.
4 апреля 2024, 12:40

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